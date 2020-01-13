Chord Gitar

Chord Gitar Lagu Lagu Sexy, Kunci Gitar dan Lirik Lagu Kapten Band

Berikut, kunci gitar atau chord gitar lagu Lagu Sexy yang dinyanyikan Kapten Band. Simak juga, lirik lagu Lagu Sexy.

Chord Gitar Lagu Lagu Sexy, Kunci Gitar dan Lirik Lagu Kapten Band
tribunkaltim.co/christoper desmawangga
Ilustrasi Zacky (kaca mata) vokalis Kapten band menyempatkan diri berfoto bersama karyawan cafe Ke-Ke, Sabtu (6/5/2017). Chord Gitar Lagu Lagu Sexy, Kunci Gitar dan Lirik Lagu Kapten Band. 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Berikut, kunci gitar atau chord gitar lagu Lagu Sexy yang dinyanyikan Kapten Band.

Simak juga, lirik lagu Lagu Sexy.

Berikut, lirik lagu dan chord gitar lagu Lagu Sexy.

[intro] Dm Dm F

Dm
Hey kawan dengarkanlah 

           Am
ini lagu paling sexy

Dm
Musik tren masa kini 

                Am
yang dibilang lagu party

     A#
Hey coba kau goyang 

                       F
gerakan badan dengan gaya trendy

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Tags
kunci gitar
chord gitar lagu
Kapten Band
Lagu Sexy
Tribunlampung.co.id
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Editor: Ridwan Hardiansyah
Sumber: Tribun Lampung
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