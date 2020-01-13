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Chord Gitar Lagu Lagu Sexy, Kunci Gitar dan Lirik Lagu Kapten Band
Berikut, kunci gitar atau chord gitar lagu Lagu Sexy yang dinyanyikan Kapten Band. Simak juga, lirik lagu Lagu Sexy.
tribunkaltim.co/christoper desmawangga
Ilustrasi Zacky (kaca mata) vokalis Kapten band menyempatkan diri berfoto bersama karyawan cafe Ke-Ke, Sabtu (6/5/2017). Chord Gitar Lagu Lagu Sexy, Kunci Gitar dan Lirik Lagu Kapten Band.
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Berikut, kunci gitar atau chord gitar lagu Lagu Sexy yang dinyanyikan Kapten Band.
Simak juga, lirik lagu Lagu Sexy.
Berikut, lirik lagu dan chord gitar lagu Lagu Sexy.
[intro] Dm Dm F
Dm
Hey kawan dengarkanlah
Am
ini lagu paling sexy
Dm
Musik tren masa kini
Am
yang dibilang lagu party
A#
Hey coba kau goyang
F
gerakan badan dengan gaya trendy
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Editor: Ridwan Hardiansyah
Sumber: Tribun Lampung