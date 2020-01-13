Chord Gitar
Chord Gitar Lagu Parangtritis, Kunci Gitar dan Lirik Lagu Didi Kempot
Berikut, kunci gitar atau chord gitar lagu Parangtritis yang dinyanyikan Didi Kempot. Simak juga, Video Klip dan lirik Parangtritis.
tangkapan layar youtube Sandi Records Digital
Ilustrasi. Chord Gitar Lagu Parangtritis, Kunci Gitar dan Lirik Lagu Didi Kempot.
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Berikut, kunci gitar atau chord gitar lagu Parangtritis yang dinyanyikan Didi Kempot.
Simak juga, Video Klip dan lirik Parangtritis.
Berikut, lirik lagu dan chord gitar lagu Parangtritis.
[Intro]
G Em Am D
G Em Am D G
D
[Verse]
G Em
Rasane kepengin nangis yen kelingan Parangtritis
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Editor: Ridwan Hardiansyah
Sumber: Tribun Lampung