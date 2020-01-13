Chord Gitar

Chord Gitar Lagu Prau Layar, Kunci Gitar dan Lirik Lagu Didi Kempot

Berikut, kunci gitar atau chord gitar lagu Prau Layar yang dinyanyikan Didi Kempot. Simak juga, Video Klip dan lirik Prau Layar.

Chord Gitar Lagu Prau Layar, Kunci Gitar dan Lirik Lagu Didi Kempot
tangkapan layar youtube DASA STUDIO
Ilustrasi. Chord Gitar Lagu Prau Layar, Kunci Gitar dan Lirik Lagu Didi Kempot. 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Berikut, kunci gitar atau chord gitar lagu Prau Layar yang dinyanyikan Didi Kempot.

Simak juga, Video Klip dan lirik Prau Layar.

Berikut, lirik lagu dan chord gitar lagu Prau Layar.

[Intro] C# D-F#m F#m D-C#

C# D-F#m F#m D-C#

[Verse]

F#m
Yok konco ning gisik gembiro

G A F#m
Anglerap-lerap banyune segoro

F#m
Angleak numpak prau layar

G A F#m
Ing dino minggu keh pariwisoto

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kunci gitar
chord gitar lagu
Prau Layar
Didi Kempot
Tribunlampung.co.id
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Editor: Ridwan Hardiansyah
Sumber: Tribun Lampung
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