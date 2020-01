Kunci Gitar Lagu Mungkin Nanti - Noah- Peterpan, Ada Versi Bahasa Jepang

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Kunci gitar Lagu Mungkin Nanti milik band Noah saat masih bernama Peterpan.

Lagu ini dirilis tahun 2004 dalam album Bintang di Surga.

Lagu Mungkin Nanti ini juga memiliki Versi Jepang.

Ariel Noah merilis video klip lagu Mungkin Nanti versi Bahasa Jepang, pada 7 April 2019.

Di lagu tersebut, Ariel menggandeng dua musisi ternama: Ariel Nidji dan Capung Java Jive.

Sejak diunggah di YouTube 7 April 2019, video klip telah ditonton jutaan kali dan jadi trending.

• Kunci Gitar Lagu Cinta Karena Cinta Judika Gudang Lagu Judika Terpopuler

• Chord Gitar Lagu Prau Layar, Kunci Gitar dan Lirik Lagu Didi Kempot

• Chord Gitar Lagu Ambyar, Kunci Gitar dan Lirik Lagu Didi Kempot

Berikut Chord lagu Mungkin Nanti - Noah

Intro : C

.

C Em

Saatnya ku berkata

F C

Mungkin yang terakhir kalinya

C Em

Sudahlah lepaskan semua

F C

Ku yakin inilah waktunya

.

(*)

G F

Mungkin saja kau bukan yang dulu lagi

G F

Mungkin saja rasa itu telah pergi

.

Reff:

C

Dan mungkin bila nanti

Em

Kita kan bertemu lagi

F

Satu pintaku jangan

G C

Kau coba tanyakan kembali

Em

Rasa yang kutinggal mati

F G

Seperti hari kemarin saat semua di sini

.

Musik : C Em F C

.

C Em

Dan bila hatimu tak mau

F C

Menghindari mimpi-mimpiku

C Em

Membuka hatimu yang dulu

F C

Cerita saat bersamaku

.

Kembali ke: (*), Reff

.

Interlude: C Em F G

Kembali ke: Reff

.

C

Tak usah kau tanyakan lagi

Em

Simpan untukmu sendiri

F

Semua sesal yang kau cari

G

Semua rasa yang kau beri

.

Outro: C Em F G C

Cara download lagu MP3 via Spotify

Spotify memberikan pilihan bagi penggunanya untuk berlangganan secara gratis juga berbayar.