Artis Fadlan Beri Klarifikasi Buntut Kabar Rumah Tangga Bermasalah

TRIBUNLAMPUG.CO.ID - Artis Fadlan Muhammad bikin klarifikasi di akun Instagramnya, Selasa 14 Januari 2020.

Hal ini menyusul dugaan miring tentang rumah tangganya yang sedang bermasalah hingga akan berujung perpisahan.

Semuanya berawal dari unggahan sang istri Lyra Virna.

Isinya menyampaikan kabar bahagia bahwa dirinya akhirnya hamil setelah 7 tahun menanti.

"Penantian 7 tahun, di usia yg sudah enggak muda lagi, bagaimanapun ini anugerah buat umi. Alhamdulillahillazii binikmatihii tatimmushaalihaat, apapun keadaannya ini adalah hadiah besar buat Umi, i promise i'll take care of you, even i must do it alone (aku berjanji akan menjaga kamu meski aku harus melakukannya sendiri)," tulis Lyra, Senin 13 Januari 2020.

Unggahan Lyra Virna mendapatkan beragam komentar dari netizen.

Tak sedikit pula yang menyoroti kalimat terakhir yang ditulis Lyra Virna.

Netizen mereka-reka rumah tangga pasangan tersebut sedang bermasalah.

Tak ingin kabar miring tersebut berkembang, Fadlan pun memberikan penjelasan via akun Instagramnya.

Fadlan meminta pengertian semuanya dan meminta tidak menyudutkan dirinya dan istri dengan berita tak benar.

Fadlan dan istri juga mengaku bahagia dengan kehadiran calon buah hati.

Tak lupa, Fadlan berdoa agar sang istri diberikan kemudahan dalam menjalani proses kehamilan.

"Guys...... please banget..., blm posting foto atau berita ini bukan berarti gak bahagia..., Bukan berarti jadi bikin berita miring...., Bahagia Saya mungkin jauuuhh lebih dari orang2 lain..., Krn kita udh nunggu 7 tahun untuk ini... Semoga Allah memberikan istri hamba kemudahan dalam menjalani Masa kehamilannya, Dan perkembangan Yang sempurna untuk anak yg Ada di dalam kandungan istri Hamba.... aamiin ya Rabb," tulisnya.

( Tribunlampung.co.id)