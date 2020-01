Balik Kanan Wae Lirik Lagu dan Chord Gitar, Download Happy Asmara MP3 dan Video

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Balik Kanan Wae lirik lagu Happy Asmara. Balik Kanan Wae chord kunci gitar lengkap dengan link download Balik Kanan Wae MP3 dan video Happy Asmara.

Lagu Balik Kanan Wae menceritakan seseorang yang mengaku rela saat pujaan hatinya telah mencintai orang lain.

Berikut ini Tribunlampung.co.id sajikan kunci (chord) gitar dan lirik lagu Balik Kanan Wae yang dinyanyikan Happy Asmara:

Balik Kanan Wae

C G Am G

Kelingan nalikane aku ketemu ro kowe

F G

Ati iki langsung iso tresno rasane

C G Am G

Saben ketemu sliramu tansah ayem atiku

F G

Naliko nyawang esem lan guyumu huu..

*)

F G

Sampai tiba waktu yang ku nanti

C G Am

Tak ungkapke roso ning njero ati iki

G F G C

Nanging nyatane kowe ono sing nduweni..

Reff :

F G

Aku tresno karo kowe

C Am

Nanging aku biso nompo

F G

ngerteni kowe uwes nyanding

C

Uwong liyo..

F G

Aku kudu iso nerimo

C Am

Senajan ati loro rasane

F G C

Mungkin kabeh iki wes dalane..