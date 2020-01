Chord Gitar Lagu Cinta D'Bagindas Lengkap dengan Lirik Lagu Cinta 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Berikut chord kunci gitar dan lirik lagu Cinta yang dipopulerkan grup band D'Bagindas.

Grup band D'Bagindas mencetak album pertama mereka, dengan 12 lagu diawali lagu Apa Yang Terjadi yang diambil sebagai single pertama sebagai judul albumnya.

Grup musik mengusung dan menggabungkan beberapa aliran musik yaitu dangdut, keroncong, blues, dan country.

Setelah sukses dengan singel album pertama, group Band D'Bagindas kembali merilis singel kedua berjudul C.I.N.T.A, di sekitar pertengahaan tahun 2009.

Dengan menonjolkan musik yang lebih pelan, pengulangan beberapa kata, dan pengejaan, lagu ini pun laris di pasaran.

Berikut Chord Gitar lagu C.I.N.T.A, dari D'Bagindas

Intro: Am Em F C

Am Em F G

.

C F C

Berapa kali ku harus katakan cinta

C F G

Berapa lama ku harus menunggumu

F C

Di ujung gelisah ini aku

.

(*)

F C

Tak sedetik pun tak ingat kamu

Am Em

Namun dirimu masih begitu

F G

Acuhkan ku tak mau tahu

.

(#)

Am Em

Luka, luka, luka yang kurasakan

F C

Bertubi, tubi, tubi engkau berikan

Am Em

Cinta ku bertepuk sebelah tangan

F G

Tapi aku balas senyum keindahan

.

Reff:

Am G

Bertahan satu cinta

F C

Bertahan satu C.I.N.T.A

Am G

Bertahan satu cinta

F C

Bertahan satu C.I.N.T.A

.

C F C

Pernahkah engkau sejenak mengingat aku

C F G

Pernahkah ingat walau seperti angin berlalu

F C

Di setiap malam kini aku

.

Kembali ke: (*), (#), Reff

.

Musik: Am Em F C

Am Em F G

.

Kembali ke: (#), Reff (2x)

Demikianlan kunci gitar dan lirik dari lagu C I N T A yang dipopulerkan grup band D'Bagindas. (tribunlampung/romi rinando)