Chord Gitar Lagu Cinta Luar Biasa Andmesh Kamaleng, Lirik Lagu Romantis Alunan Musik yang Syahdu

Andmesh Kamaleng adalah seorang penyanyi asal Pulau Alor, Nusa Tenggara Timur, Indonesia.

Andmesh Kamaleng pada pergantian malam tahun baru kemarin menjadi bintang tamu untuk di sebuah hotel ternama di Lampung.

Berikut adalah chord gitar Cinta Luar Biasa Andmesh Kamaleng

G Em

Waktu pertama kali ku lihat dirimu hadir

Am D

Rasa hati ini inginkan dirimu

G Em

Hati tenang mendengar suara indah menyapa

Am D

Geloranya hati ini tak ku sangka

C D

Rasa ini tak tertahan

C D

Hati ini slalu untukmu

G -D/F# Em

Terimalah lagu ini dari orang biasa

Am D

Tapi cintaku padamu luar biasa

Em -D C -G/B

Aku tak punya bunga, aku tak punya harta

Am -G/B C D C G/B Am D

Yang ku punya hanyalah hati yang setia tulus padamu

G Em

Hari-hari berganti kini cintapun hadir

Am D

Melihatmu, memandangmu bagai bidadari

G Em

Lentik indah matamu, manis senyum bibirmu

Am D

Hitam panjang rambutmu anggun terikat

C D C D

Rasa ini tak tertahan hati ini slalu untukmu

G -D/F3 Em

Terimalah lagu ini dari orang biasa

Am D

Tapi cintaku padamu luar biasa

Em -D C -G/B

Aku tak punya bunga, aku tak punya harta

Am -G/B C D C D

Yang ku punya hanyalah hati yang setia tulus padamu oooo

C D

huuu.........

A -E/G# F#m

Terimalah lagu ini dari orang biasa

Bm E

Tapi cintaku padamu luar biasa