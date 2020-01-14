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Chord Gitar Lagu Layang Kangen, Kunci Gitar dan Lirik Lagu Didi Kempot
Berikut, kunci gitar atau chord gitar lagu Layang Kangen yang dinyanyikan Didi Kempot. Simak juga, Video Klip dan lirik Layang Kangen.
tangkapan layar youtube MASINDO MUSIC
Ilustrasi. Chord Gitar Lagu Layang Kangen, Kunci Gitar dan Lirik Lagu Didi Kempot.
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Berikut, kunci gitar atau chord gitar lagu Layang Kangen yang dinyanyikan Didi Kempot.
Simak juga, Video Klip dan lirik Layang Kangen.
Berikut, lirik lagu dan chord gitar lagu Layang Kangen.
Intro: C Dm F C G
Em A Dm G
C F C
Layangmu tak tompo wingi kui
Am Em
Wis tak woco opo karepe atimu
F G Em Am
Trenyuh ati iki moco tulisanmu
F Dm G
Ra kroso netes eluh ning pipiku
Music: F G
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Editor: Ridwan Hardiansyah
Sumber: Tribun Lampung