Chord Gitar

Chord Gitar Lagu Layang Kangen, Kunci Gitar dan Lirik Lagu Didi Kempot

Berikut, kunci gitar atau chord gitar lagu Layang Kangen yang dinyanyikan Didi Kempot. Simak juga, Video Klip dan lirik Layang Kangen.

Chord Gitar Lagu Layang Kangen, Kunci Gitar dan Lirik Lagu Didi Kempot
tangkapan layar youtube MASINDO MUSIC
Ilustrasi. Chord Gitar Lagu Layang Kangen, Kunci Gitar dan Lirik Lagu Didi Kempot. 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Berikut, kunci gitar atau chord gitar lagu Layang Kangen yang dinyanyikan Didi Kempot.

Simak juga, Video Klip dan lirik Layang Kangen.

Berikut, lirik lagu dan chord gitar lagu Layang Kangen.

Intro: C Dm F C G

Em A Dm G

        C          F           C
Layangmu tak tompo wingi kui

           Am                Em
Wis tak woco opo karepe atimu

       F      G       Em       Am
Trenyuh ati iki moco tulisanmu

      F            Dm        G
Ra kroso netes eluh ning pipiku

Music: F G

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Tags
kunci gitar
chord gitar lagu
Layang Kangen
Didi Kempot
Tribunlampung.co.id
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Editor: Ridwan Hardiansyah
Sumber: Tribun Lampung
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