Chord Gitar Lagu Stasiun Balapan, Kunci Gitar dan Lirik Lagu Didi Kempot

tangkapan layar youtube RPM Music Official

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Berikut, kunci gitar atau chord gitar lagu Stasiun Balapan yang dinyanyikan Didi Kempot.

Simak juga, Video Klip dan lirik Stasiun Balapan.

Berikut, lirik lagu dan chord gitar lagu Stasiun Balapan.

Intro : Am Dm G C F Dm E Am

Am Dm G C F Dm E Am

F E F E

Am

ning stasiun balapan

Am

kuto solo sing dadi kenangan

Dm E

kowe karo aku naliko

Am E

ngeterke lungamu