Chord Kunci Gitar Kesayanganku Al Ghazali feat Chelsea Shania

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Berikut, chord gitar atau kunci gitar Kesayanganku yang dinyanyikan Al Ghazali feat Chelsea Shania.

Simak juga, Video Klip dan lirik lagu Kesayanganku.

Berikut, lirik lagu dan chord gitar Kesayanganku.

Intro : C G Am Em

F C Am G

C G

Dengarlah cinta

Am Em

hatiku remuk redam

F C

Jika tak ada kamu

Am G

Menemani aku..

C G

Dengarlah cinta

Am Em

ku memanggil namamu