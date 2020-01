Chord Gitar Lagu Aku Memilih Setia Fatin Shidqia dan Lirik Lagu Aku Memilih Setia

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Chord gitar dan lirik lagu Aku Memilih Setia - Fatin Shidqia.

Berikut Lirik lagu Aku Memilih Setia - yang dipopulerkan oleh Fatin Shidqia

Intro: C Em F Dm G C

C

ada banyak cara Tuhan

F

menghadirkan cinta

G

mungkin engkau adalah

C

salah-satunya

Am

namun engkau datang di saat

Dm

yang tidak tepat

F G C

cintaku telah dimiliki

Reff:

F

inilah akhirnya

G Am

harus kuakhiri

Dm

sebelum cintamu

G C

semakin dalam

F

maafkan diriku

G Am

memilih setia

Dm Em

walaupun ku tahu cintamu

F G C

lebih besar darinya

C

maafkanlah diriku

F

tak bisa bersamamu

G

walau besar dan tulusnya

C

rasa cintamu

Am

tak mungkin untuk membagi

Dm

cinta tulusmu

F G C

dan aku memilih setia

Kembali ke: Reff

Musik: F G Em Am Dm G

Dm

Seribu kali logika

C

ku untuk menolak

Dm G

Tapi ku tak bisa bohongi

C

hati kecilku

Dm

bila saja diriku ini

C

masih sendiri

Dm Em

pasti ku memilih

F G

dan memilih mu

Reff:

F G Am

inilah akhirnya harus aku kuakhiri

Dm G C

sebelum cintamu semakin dalam

F G Am

maafkan diriku memilih setia

Dm Em F

walaupun ku tahu cintamu ooohh

Dm Em F G C

walaupun ku tahu cintamu lebih besar darinya

Outro: C Em F Dm G C

• Chord Gitar Lagu Buka Hatimu Armada dan Cara Download Lagu Buka Hatimu Beserta Lirik

• Download Lagu Satu Hati Sampai Mati Nella Kharisma feat Fery, Dilengkapi Lirik dan Chord Gitar

• Chord Gitar Lagu Menanti Sebuah Jawaban, Kunci Gitar dan Lirik Lagu PADI

Lagu Aku Memilih Setia merupakan ciptaan komposer Fredy. Lagu ini hits berkat dipopulerkan oleh penyanyi Fatin Shidqia Lubis.

Bahkan lagu tersebut pernah merajai sejumlah tangga lagu di seluruh radio di Indonesia.

Lagu ini sendiri bercerita tentang kegalauan seorang pria terhadap kisah cintanya dengan sang pujaan hati. (tribunlampung)