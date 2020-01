Sambut Perayaan Imlek, Anda Furniture Berikan Promo Harga Spesial dan Hadiah Petik Ampau 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - PT Duta Abadi Primantara (Anda Furniture) menawarkan promo spesial dalam rangka menyambut hari raya Imlek 2020.

Nantinya setiap pembelian minimal Rp 5 juta pembeli diperkenankan mengambil hadiah langsung berupa petik ampau dari pohon cinta yang di dalamnya sudah tertera nama hadiah.

Hadiah utamanya satu 2 unit mesin cuci, 1 unit dispenser, 1 unit lemari dua pintu, 12 unit blander, 12 unit mixer, 1 unit rice cooker, 24 unit setrika, 3 unit kipas angin dan lain-lain.

Produk promo yang ditawarkan berupa spring bed dengan merk King Koil, Serta, dan Florence.

Tipe King Koil sendiri ada berbagai macam mulai dari Princes Ana, Princes Elizabeth, Duke, Maques, Viscountes, Masterpiece, Natural Response International Classic, Grand Classic, World Endorsed, Chiro Endorsed dan Two in One Kids.

Free dipan sandaran special price untuk pembelian tipe King Koil (one price). Beli ukuran 200 dan 180 harga ukuran 160.

• Promo Toko Anda Furniture, Diskon 60+40+8 Persen Khusus Produk Trehaspine Virginia dan Memory Spine

• Anda Furniture Launching Produk Terbaru Kangaroo Kasur Brand Ecoil

• Beli Springbed Theraspine di Toko Anda Furniture Berhadiah Emas

• Anda Furniture Tawarkan Springbed ”Muri”

Harga merk King Koil sendiri hanya Rp 17,5 jutaan dari sebelumnya mencapai Rp 45 jutaan.

Atau spesial price promo lebih dari 50 persen.

Kemudian untuk tipe Serta diantaranya Trans quility, Marvelous, Passion,Iprominence, ibalance, posture, ibreeze, isplendor, perfect spine (Perfection, X'Treme, Estate, Recharge).

Pembelian matrasnya upsize beli ukuran 120 bayar dengan ukuran 100, beli ukuran 180 bayar ukuran 160, dan beli 200 bayar ukuran 180 (ukuran spring bed). Harganya hanya Rp 10,6 jutaan.

Sedangkan Florence memiliki beberapa tipe seperti Milan, Livorno, Sisilia, San pietro,chiro care, masseria, genoa, regina, siena, dan piacenza.

Pembelian matrasnya upgrade 45+5 tipe tertentu (Milam ortho pedicare). Beli ukuran 160 bayar ukuran 140, beli ukuran 180 bayar 160, dan beli ukuran 200 bayar 180. Harga mulai dari Rp 4 jutaan.

Masing-masing produk memiliki (king koil, serta, dan florence)menampilkan keunggulan brand nya masing-masing.

Promo tersebut berlaku mulai 15 Januari sampai 15 Februari 2020.

Toko furniture berlokasi di Jl. Hi Said, Kota Baru, Tanjung. Karang Timur, Bandar Lampung.(Tribunlampung.co.id/Ahmad Robi Ulzikri)