Chord Kunci Gitar Konco Turu Nella Kharisma

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Berikut, chord gitar atau kunci gitar Konco Turu yang dinyanyikan Nella Kharisma.

Simak juga, Video Klip dan lirik lagu Konco Turu.

Berikut, lirik lagu dan chord gitar Konco Turu.

Intro : Am~ Am~

Am F Dm E

Am F Dm E

Am G G F Am

Am G

Sayangku aku butuh konco turu~

G Am

yang ku peluk neng sandingku~

Am G

cintaku aku butuh konco turu~

G Am

sing tak sanding ning kamarku~

F Am

Bukan bantal~ bukan guling~

F G Am

tapi guling~ yang ada nyawanya….