Sambel Terasi Chord Kunci Gitar dan Lirik, Download Lagu Happy Asmara MP3 Versi DJ Remix 

Sambel Terasi chord dan kunci gitar serta lirik lagu yang dinyanyikan Happy Asmara.

Download Sambel Terasi MP3 dj remix dangdut koplo. Lagu Sambel Terasi lirik lagunya menceritakan ungkapan cinta untuk kekasihnya.

Berikut Tribunlampung.co.id sajikan Sambel Terasi MP3 kunci dan chord gitar yang dinyanyikan Happy Asmara.

----> (Intro) <-----

Am Dm G C Dm E Am

Am G

Tresnomu sederhana

F E

Nggarai ku s'makin cinta

Am G

Ibarat sambel trasi

F E

Ra mbejaji tapi nagihi..

Am G

Tresnomu sederhana

F E

Nggarai ku s'makin cinta

Am G

Ibarat sambel trasi

F E

Ra mbejaji tapi nagihi..

(Chorus)

Am

Tresnoku moh ilang

Dm

Cukup neng kowe sayang

G

Ojo neng ngendi ngendi

C

Bakale kita rabi

Dm

Mantebno atimu..

E Am

Selalu sayang kamu oh bebebku..

Am

Uwes tak syarati

Dm

Nggawe kalung ati

G C

Minongko bukti tresnoku iki

Dm

Ku parkir cintamu

E Am

Di dalam hatiku hanya namamu..

(Int.) Am Dm G C Dm E Am

Am G

Tresnomu sederhana

F E

Nggarai ku s'makin cinta

Am G

Ibarat sambel trasi

F E

Ra mbejaji tapi nagihi..

(Chorus)

Am

Tresnoku moh ilang

Dm

Cukup neng kowe sayang

G

Ojo neng ngendi ngendi

C

Bakale kita rabi

Dm

Mantebno atimu..

E Am

Selalu sayang kamu oh bebebku..

Am

Uwes tak syarati

Dm

Nggawe kalung ati

G C

Minongko bukti tresnoku iki

Dm

Ku parkir cintamu

E Am

Di dalam hatiku hanya namamu..

Am

Tresnoku moh ilang

Dm

Cukup neng kowe sayang

G

Ojo neng ngendi ngendi

C

Bakale kita rabi

Dm

Mantebno atimu..

E Am

Selalu sayang kamu oh bebebku..

Am

Uwes tak syarati

Dm

Nggawe kalung ati

G C

Minongko bukti tresnoku iki

Dm

Ku parkir cintamu

E Am

Di dalam hatiku hanya namamu..

Dm

Ku parkir cintamu

E Am

Di dalam hatiku hanya namamu..

(Outro) Am Dm G C Dm E Am

Am Dm G C Dm E Am

Berikut Cara Download Lagu via Joox:

1. Download aplikasi terbaru Joox di smartphone kalian

Download di sini untuk pengguna apple

Download di sini untuk pengguna android

2. Login menggunakan akun facebook atau WeChat

3. Cari Lagu yang Akan di Download

4. Klik tombol download

Catatan :

Sebelum mendownload pastikan dirimu telah berlangganan paket Joox

Berikut harga berlangganan Joox

1 Bulan Rp 49.000

3 Bulan Rp 139.000

6 Bulan Rp 259.000

12 Bulan Rp 509.000

5. Lagu akan terdownload dan bisa diputar saat offline

Bisa Langsung Klik di Sini

Cara download lagu MP3 via Spotify

Spotify memberikan pilihan bagi penggunanya untuk berlangganan secara gratis juga berbayar.

Nah, untuk mendapatkan fitur download ini pengguna Spotify harus beralih ke premium atau berbayar.

Untuk Premium berikut harga berlangganan:

Coba Premium gratis selama 30 hari

Hanya Rp 49.990/bulan setelahnya.

Berhenti berlangganan kapan saja.

Dapatkan diskon 50% untuk 2 bulan

Hanya Rp 54.990/bulan setelahnya.

Berhenti berlangganan kapan saja.

Dapatkan Premium dari Rp 4990

Coba sehari, seminggu, atau sebulan.

Download Spotify di sini

Jika sudah berlangganan kamu bisa men-download hingga 10.000 lagu masing-masing di maksimal 5 perangkat berbeda.

Pilih perangkatmu di bawah ini untuk mengetahui informasi selengkapnya.

*) Catatan: Koneksi internet awalnya diperlukan untuk men-download.

Jika sudah berlangganan pengguna tinggal mencari lagu berdasarkan judul lagu atau nama penyanyi.

Cara Download via Desktop

Aktifkan Download di sebelah kanan playlist mana pun.

Kamu juga bisa mengaktifkannya untuk semua Lagu di Koleksi Kamu.

*) Catatan: Album atau podcast tidak bisa di-download di aplikasi desktop.

Setelah selesai men-download, simbol Didownload muncul di sebelah kanan nama playlist.

Sekarang, kapan pun kamu tidak terhubung ke internet, atau saat aplikasimu dalam mode offline, kamu masih bisa mendengarkan yang kamu download di aplikasi.

Cara Download via Ponsel dan Tablet

Aktifkan Download di sebelah kanan album atau playlist.

Kamu juga bisa mengaktifkannya untuk semua Lagu di Koleksi Kamu.

Simbol Didownload menunjukkan download selesai.

Sekarang, kapan pun kamu tidak terhubung ke internet, atau saat aplikasimu dalam mode offline, kamu masih bisa mendengarkan yang kamu download di aplikasi.

Atur aplikasi ke Mode Offline

Kamu bisa mendengarkan musik yang kamu download kapan pun kamu kehilangan koneksi internet.

Tapi jika kamu ingin mengatur secara manual aplikasi desktop ke Mode Offline:

Menggunakan Mac

Buka Spotify.

Klik Spotify pada menu Apple di bagian atas layar.

Pilih Mode Offline.

Menggunakan Windows

Buka Spotify.

Klik File pada menu Windows di bagian atas layar.

Pilih Mode Offline.

