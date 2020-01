Chord Gitar Lagu Serpihan Hati Utopia Dilengkapi Lirik dan Video Lagu Serpihan Hati

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak chord gitar lagu Serpihan Hati - Utopia.

Intro : G

Dm Gm C F

Dimatamu aku tak bermakna

Dm Gm C

Tak punyai arti apa-apa

A# C F Dm

Kau hanya inginkanku saat kau perlu

A# C F

Tak pernah berubah..

Dm Gm C F

Kadang ingin kutinggalkan semua

Dm Gm C

Letih hati menahan dusta

A# C F Dm

Diatas pedih ini aku sendiri

A# C

Selalu sendiri...

F Dm

Serpihan hati ini kupeluk erat

Gm C

Akan kubawa sampai kumati

F Dm

Memendam rasa ini sendirian

Gm A#

Ku tak tau mengapa

C

Aku tak bisa melupakanmu...

Int : D# A# D# C

Dm Gm C F

Kupercaya suatu hari nanti

Dm Gm C

Aku akan merebut hatimu

A# C F Dm

Walau harus menunggu sampai ku takmampu

A# C

Menunggumu lagi...

