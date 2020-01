Lirik Lagu Tak Ikhlasno Chord Kunci Gitar Happy Asmara, Download MP3 dan Video Happy Asmara

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID -- Happy Asmara MP3. Lagu Tak Ikhlasno chord kunci gitar Happy Asmara. Berikut chord kunci gitar dan lirik lagu Tak Ikhlasno yang dipopulerkan Happy Asmara.

Download lag-lagu Happy Asmara MP3 dan video, diantaranya Tak Ikhlasno, Sambel Terasi, Balik Kanan Wae hingga Tak Lalekne Kowe.

Berikut adalah lirik lagu Tak Ikhlasno kunci gitar versi sederhana.

Capo di fret 5

.

Intro : C G Am Em

F C Dm G..

.

C G

Sepine wengi iki

Am Em

Ngeridu ati

F C Dm

Seng tansah kelingan sliramu

G C

Kowe ninggal aku..

.

C G

Ademe howo iki

Am Em

Nggowo loro sing kang nyoto

F C

Mergo nyawang kowe

Dm G C F G C

Gandeng karo liyane..

.

Am Em

Yen pancen iki wis garise

F C

Aku ikhlas lahir batine

Am Em

Kabeh kudu tak lalekne

F G

Masio.. abot sanggane..

.

Reff :

C G Am

Ra sepirone loro ati iki

Em F

Amergo ditinggal pergi

C Dm

Tapi loro ati iki

G C

Amergo di khianati..

.

G Am

Yen pancen uwis garise

Em F

Kowe gandeng karo dek'e

C Dm

Mung dungoku mugo langgeng

G C

Sak lawase..

.

Musik : C G Am Em

F C Dm G

C G Am Em

F C Dm G C..

.

C G

Ademe howo iki

Am Em

Nggowo loro sing kang nyoto

F C

Mergo nyawang kowe

Dm G C F G C

Gandeng karo liyane..

.

Am Em

Yen pancen iki wis garise

F C

Aku ikhlas lahir batine

Am Em

Kabeh kudu tak lalekne

F G

Masio.. abot sanggane..

.

Reff :

C G Am

Ra sepirone loro ati iki

Em F

Amergo di tinggal pergi

C Dm

Tapi loro ati iki

G C

Amergo di khianati..

.

G Am

Yen pancen uwis garise

Em F

Kowe gandeng karo dek'e

C Dm

Mung dungoku mugo langgeng

G C

Sak lawase..

.

C G Am

Ra sepirone loro ati iki

Em F

Amergo di tinggal pergi

C Dm

Tapi loro ati iki

G C

Amergo di khianati..

.

G Am

Yen pancen uwis garise

Em F

Kowe gandeng karo dek'e

C Dm

Mung dungoku mugo langgeng

G C

Sak lawase..

Berikut Cara Download Lagu via Joox:

1. Download aplikasi terbaru Joox di smartphone kalian

Download di sini untuk pengguna apple

Download di sini untuk pengguna android

2. Login menggunakan akun facebook atau WeChat

3. Cari Lagu yang Akan di Download