Chord Gitar Lagu Falling In Love J-Rocks dan Lirik

Berikut chord kunci gitar dan lirik lagu Falling in Love dari grup band J-Rocks.

Chord Gitar Falling In Love, dari Group Band J-Rocks

intro : C F C F..

.

C G Am G

huuuu..huu..huuu huuu...

F Am Dm G

huuuuu uhhu uuu....

.

C G

kurasakan ku jatuh cinta

Am Em

sejak pertama berjumpa

F Am Dm..G

senyumanmu yang selalu menghiasi hariku ...

.

*)

C G

kau ciptaan-Nya yang terindah

Am Em

yang menghanyutkan hatiku

F

semua telah terjadi

Fm Am Em Dm

aku tak bisa berhenti memikirkanmu

F G C

dan kuharapkan engkau tau ..

.

#)

G Am

kau yang kuinginkan..

F C

meski tak kuungkapkan..

G Am

kau yang kubayangkan..

F

yang slalu kuimpikan ...

.

Reff:

Am D

aku jatuh cinta

F C

t`lah jatuh cinta

Am D

cinta kepadamu

F C

ku jatuh cinta

Am D

i'm falling in love

F C D

i'm falling in love with you ....

.

int. C F C F

.

kembali ke : *)

.

Int. C F C F..F-C

.

kembali ke : #), Reff

.

outro : C F C F ..C

Lagu Lagu Falling In Love J-Rocks sempat hits pada masanya dan video klipnya mengambil lokasi di luar negeri yakni Negeri Sakura Jepang.

Lagu ini berkisah tentang cinta sejati yang datang sejak pertama berjumpa.

Lagu ini seperti mewakili perasaan semua orang yang sedang merasakan jatuh cinta yang begitu dalam, saat pandangan pertama.

Demikianlah chord gitar dan lirik lagu Falling in Love – J-Rocks Filosofi (sumber tribunlampung/Romi Rinando)