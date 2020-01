Download DJ Remix Tergoyang, Remix Terbaru Alan Walker, On My Way, Lily hingga Alone Pt 2

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Download lagu MP3 On My Way dari Alan Walker feat Sabrina Carpenter & Farruko. Ada pula lagu Lily, Faded hingga Alone Pt 2.

Lagu-lagu Electronic Dance Musik (EDM) atau biasa disebut musik remix, DJ remix atau musik dugem memiliki banyak penggemar dari kalangan muda.

Musik remix digemari karena memberi alternatif pada jenis musik dan lagu yang biasanya sudah terlebih dahulu populer.

Racikan terbaru musik ini biasanya dilakukan oleh disc jokey (DJ) dengan mencampur berbagai jenis musik kemudian dikemas secara elektrik sehingga menghasilkan lagu dan musik dengan warna baru.

Dari situ kemudian muncullah istilah DJ remix.

Berikut tribunlampung.co.id sajikan video lagu-lagu DJ Remix terenak dan tergoyang:

Alan Walker, Sabrina Carpenter & Farruko - On My Way

Alan Walker, K-391 & Emelie Hollow - Lily

Alan Walker - Faded

Alan Walker - Alone Alan Walker & Ava Max - Alone, Pt. II

DJ LILY ALAN WALKER VS ON MY WAY REMIX TERBARU ORIGINAL

DJ Remix slow terbaru Nanda Lia ( Friends Anne Marie feat Marshmello)

On My Way Alan Walker

