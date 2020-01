VIDEO Delapan Pemuda Perkosa Siswi SD, Korban Dibuat Teler dengan Lem Cap Kambing

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID- Perbuatan delapan pemuda asal Riau ini sungguh mengerikan.

Pasalnya mereka tega memperkosa seorang siswi Sekolah Dasar.

Aksi keji delapan pemuda tersebut terjadi di Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Riau.

Dalam aksinya, para pelaku lebih dulu membuat korban teler dengan memberikan lem cap kambing.

Para pelaku berinisial AN (21), RP (18), HD (20), AM (18), FK (15), DO (17), ZU (17) dab RS (14).

• VIDEO Daihatsu Xenia Terbalik Seusai Tabrak Pembatas Flyover Antasari

• VIDEO Siswa SD di Lampung Utara Tewas Tenggelam saat Ikut Ekskul Berenang

• VIDEO Napi Dalangi Komplotan Penipu dari Dalam Lapas, Perdaya Bos Gabah Rp 87 juta

"Para pelaku ditangkap Polsek Tualang pada Selasa (14/1/2020), berdasarkan barang 1 helai baju kaos, 1 helai celana, 1 helai bra milik korban," kata Dedek dalam keterangan tertulis pada Kompas.com, Sabtu (18/1/2020).

Dia mengatakan, para pelaku melakukan hubungan badan secara bergantian terhadap korban di sebuah GOR di Kecamatan Tualang, Jumat (10/1/2020) lalu.

Sebelum diperkosa, korban yang masih berusia 14 tahun itu diberi lem cap kambing agar teler.

"Setelah korban mabuk (teler), para pelaku melakukan hubungan badan dengan korban," kata Dedek.

Kasus itu terungkap setelah korban bercerita kepada orangtuanya.