Viral Video Pria Mabuk Histeris hingga Ditenangkan Satpam, Artis Boy William Beri Klarifikasi 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID -- Baru-baru ini beredar video amatir seorang pria yang diduga merupakan seorang youtuber ternama sedang mabuk dan mengamuk di depan umum.

Dalam video yang diunggah oleh salah satu akun gosip di Instagram, tampak beberapa petugas keamanan mencoba menenangkan pria yang berteriak-teriak tersebut.

Salah seorang petugas menyebut nama pria tersebut Boy.

"Boy tenang Boy, tenang," ujar petugas dalam video yang diunggah tersebut, Senin (20/1/2020).

Saat ditanya, seorang petugas keamanan mengatakan bahwa pria tersebut mengamuk karena pengaruh alkohol alias sedang mabuk.

"Kenapa pak dia pak?," tanya pria yang merekam video tersebut.

"Mabuk," jawab petugas keamanan tersebut.

Banyak netizen yang menduga pria dalam video tersebut merupakan aktor sekaligus youtuber ternama, Boy William.

"Boy william kahhhh? suara nya mirip."

"Wew masa Boy William Mabok waduh wkwk."

Namun, tak berselang lama setelah hebohnya video tersebut, Boy William langsung membantahnya lewat unggahan Insta Story.

Ia mengatakan bahwa pria tersebut bukanlah dirinya.

Boy William juga mengatakan meskipun dirinya minum alkohol, dirinya tidak mungkin mabuk sampai seperti itu.

"Guys, video yang beredar yang ada nyebut-nyebut nama gue, itu bukan gue ya guys.

Bukan Boy William yang dimaksud ya teman-teman. I drink, but i dont get drunk like that," tulisnya pada instagram story, Senin, (20/1/2020).