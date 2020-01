Download Lagu Ed Sheeran Dive, MP3 Gudang Lagu Ed Sheeran Terhits dan Terpopuler

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Yuk simak cara unduh atau download lagu Ed Sheeran berjudul Dive, MP3 Gudang Lagu Ed Sheeran terhits dan terpopuler 2019.

Termasuk lirik lagu Dive, video klip Dive dan cara streaming untuk dengar lagu online 2019.

Dive adalah satu dari sekian banyak judul lagu Ed Sheeran terhits dan terpopuler.

Lagu Dive ditulis Ed Sheeran bersama Julia Michaels dan Benjamin Joseph Levin.

Lagu yang dirilis pada tahun 2017 tersebut hadir dengan mengusung genre musik memphis soul.

Berikut lirik lagu Dive.

Maybe I came on too strong

Maybe I waited too long

Maybe I played my cards wrong

Oh, just a little bit wrong