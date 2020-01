TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Download Lagu Aku Tenang Nella Kharisma.

Lagu Aku Tenang dinyanyikan Nella Kharisma.

Lagu Aku Tenang diciptakan Raply & Wahyu.

Video klip Lagu Aku Tenang sudah dirilis di Youtube Januari 2020.

Berikut Lirik Lagu Aku Tenang Nella Kharisma

C F C F

sumilire angin ndalu iki

C F G

kelingan esemmu dek wingi

Em Am

tansah kegowo nganti saiki

Dm G C

ra biso ilang nganti kegowo ngimpi..

.

Dm G

wes.. suwe..

C Am

aku ngenteni kowe

Dm G C

nganti saiki biso dadi siji..

.

Dm G

mung.. kowe..

C Am

sing purun nompo opo kahananku

Dm G C

matursuwun tresnomu mung kanggo aku..

.

Reff :

F

pengenku siji

G C

nyanding kowe selawase

Am Dm

ra ono wong liyo

G C

sing iso misahake..

.

F

cukup sliramu

G C

gawe atiku tenang

Am Dm

ra bakal ilang

G C

mergo kowe sing tak sayang..

.

Musik : Am..Em..F G C

.

Dm G

wes.. suwe..

C Am

aku ngenteni kowe

Dm G C

nganti saiki biso dadi siji..

.

Dm G

mung.. kowe..

C Am

sing purun nompo opo kahananku

Dm G C

matursuwun tresnomu mung kanggo aku..

.

Reff :

F

pengenku siji

G C

nyanding kowe selawase

Am Dm

ra ono wong liyo

G C

sing iso misahake..

.

F

cukup sliramu

G C

gawe atiku tenang

Am Dm

ra bakal ilang

G C

mergo kowe sing tak sayang..

.

F

pengenku siji

G C

nyanding kowe selawase

Am Dm

ra ono wong liyo

G C

sing iso misahake..

.

F

cukup sliramu

G C

gawe atiku tenang

Am Dm

ra bakal ilang

G C

mergo kowe sing tak sayang..

