Download MP3 Lagu Galway Girl Ed Sheeran, Lagu Ed Sheeran Terhits dan Terpopuler

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Berikut cara unduh atau download lagu Ed Sheeran berjudul Galway Girl, MP3 Gudang Lagu Ed Sheeran terhits dan terpopuler 2019.

Termasuk lirik lagu Galway Girl, video Galway Girl, dan cara streaming untuk dengar lagu online 2019.

Galway Girl merupakan satu dari sekian banyak judul lagu Ed Sheeran terhits dan terpopuler.

Lagu Galway Girl ditulis Ed Sheeran bersama Damien Gerard McKee, Sean Brendan Graham, Eamon Murray, Niamh Dunne, Liam Padraig Bradley, Foy Best Vance, Amy Victoria Wadge dan John McDaid.

Lagu Galway Girl dirilis pada tahun 2017, dengan mengusung genre pop.

Berikut lirik lagu Galway Girl.

She played the fiddle in an Irish band

But she fell in love with an English man

Kissed her on the neck and then I took her by the hand

Said, "Baby, I just wanna dance"