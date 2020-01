Sindiran Pedas Hotman Paris untuk Anies Baswedan soal Penanganan Banjir Jakarta

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea bicara mengenai banjir yang terjadi di Jakarta di awal 2020.

Dalam pembicaraannya, Hotman Paris menyindir Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Ia menyindir mulai dari tidak adanya antisipasi dari Pemprov DKI akan curah hujan yang tinggi hingga proyek naturalisasi sungai yang tak kunjung diselesaikan.

Hal tersebut ia ungkapkan melalui kanal YouTube Hotman Paris Show pada Rabu (22/1/2020).

Awalnya Melaney Ricardo sebagai co-host pada program tv tersebut memberikan pertanyaan kepada Hotman Paris terkait pendapatnya tentang banjir Jakarta pada awal tahun 2020 lalu.

"Oke sedikit aja nih gue cuma penasaran, kan banyak masyarakat pro kontra apa segala macem pendapatnya mengenai banjir kemarin."

"Orang yang udah tinggal 30 tahun, enggak pernah kebanjiran kemarin kebanjiran rumahnya."

"Kalau menurut lo, what happen, what's wrong with our system in Jakarta?," tanya Melaney.

Hotman Paris menceritakan jika sebelumnya sudah menanyakan penyebab banjir ini ke penasehat ahli dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Sesuai penyataan Kementerian PUPR, Hotman Paris mengatkan ada dua faktor yang menjadi penyebab banjir di Jakarta.