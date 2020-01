Download Lagu Happy Happy TWICE, Video Klip Happy Happy Lagu Korea Terpopuler

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Yuk simak, cara unduh atau download lagu Happy Happy dinyanyikan TWICE, dalam MP3 lagu Korea Trending 2019.

Simak juga lirik lagu Happy Happy dan video klip Happy Happy dalam artikel ini.

Lagu Happy Happy disajikan khusus dalam bahasa Jepang.

Seperti diketahui, TWICE memang tidak hanya populer di negara asalnya, Korea Selatan, namun juga di Jepang.

Lagu ini diunggah dalam saluran youtube Twice Japan Official YouTube Channel pada tanggal 11 Juni 2019.

Berikut lirik lagu Happy Happy - TWICE

Kanjiteru unmei no kimi

Kimi no egao it's just magic

Hora atta shunkan

Viva saikō ni nareru

Iji-ppari mo uso mitai ni

Watakushi ga watakushi de irareru no

Only One no i basho

Yappa Really really like you

Tsugi kara tsugi e to yume o katatte

Risō no sekai e chikazukitai yo

Tokimeki ga tomaranai

I feel happy happy happy (You You You)

Aete yokatta

Donna toki de mo (donna toki de mo)

Nani ga okite mo I wanna be with you