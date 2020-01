Download MP3 Lagu Nanana Agnez Mo, Tonton Video Klip Nanana

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - yuk simak, cara unduh atau download lagu Nanana dinyanyikan Agnez Mo dalam MP3 lagu terbaru 2019.

Simak juga lirik lagu Nanana dan video klip Nanana dalam artikel ini.

Penyanyi Agnez Mo kembali memanjakan penggemar dengan lagu barunya.

Berjudul Nanana, single terbaru Agnez Mo itu dirilis pada Selasa 19 November 2019 lewat akun YouTube miliknya.

Perilisan lagu Nanana itu tentu mendapatkan antusiasme tinggi dari para penggemar.

Berikut lirik lagu Nanana - Agnez Mo

Betcha I can make you love me long time

Watch the way I switch it drop it one time

Baby feed up with my energy

Let me lead you to your destiny, directly

I know you like it when I swing it like that

When I roll it back and forth like that

Baby I can see you into me

Take it in up in your fantasy

Na na na na na na na na na na na

Na na na na na na na na na na na

Na na baby I love you

Na na na na na na na na na na na

Na na na na na na na na na na na

Na na baby I love you

Keep it dreaming, make it steamy like that

I know you really wanna see me like that

But you didn't think I drop it that one

Got that uh, make you want some more

And making touch we worth it

And we can work it all night

I wanna get you closer

Baby we can get it on till the sunrise

Na na na na na na na na na na na

Na na na na na na na na na na na

Na na baby I love you

Na na na na na na na na na na na

Na na na na na na na na na na na

Na na baby I love you