JADWAL LIGA INGGRIS Pekan ke 25, Liverpool vs Southampton, Tottenham vs Man City 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Pertandingan Liga Inggris pekan nanti memasuki pekan ke 25 Sabtu (1/2/2020).

Liverpool masih mentereng di puncak Klasemen Liga Inggris dengan raihan 67 poin.

Manchester City diposisi kedua 51 poin, posisi ketiga ada Leicester City 48.

Sedangkan peringkat empat ditempati pasukan muda Frank Lampard, Chelsea dengan 40.

Dibawahnya ada Manchester United 34 dan Tottenham Hotspurs 34.

Dua tim papan atas Klasemen Liga Inggris Sabtu akhir pekan dijadwalkan akan bertemu.

Mereka adalah Leicester City dan Chelsea.

• Hasil dan Klasemen Liga Inggris, Liverpool Kejar Arsenal Pecahkan Rekor Tak Terkalahkan Terpanjang

• Klopp Puji Alexander-Arnold Salah Satu Kunci Sukses Liverpool di Liga Inggris, Ini Kehebatannya

• Bursa Transfer Liga Inggris 2020 Mourinho Beri Isyarat CEO Tottenham untuk Tak Datangkan Pemain Baru

Kemudian partai menarik yang lain di hari selanjutnya adalah Tottenham vs Man City.

Berikut Jadwal Liga Inggris Pekan ke 25 dirangkum Tribunjogja.com dari Premier League :

1. Leicester vs Chelsea pukul 19.30 WIB - Live Mola Tv

2. Bournemouth vs Aston Villa pukul 22.00 WIB Live Mola Tv

3. Crystal Palace vs Sheffield United pukul 22.00 WIB Live Mola Tv

4. Liverpool vs Southampton pukul 22.00 WIB Live Mola Tv dan TVRI

5. Newcastle United vs Norwich pukul 22.00 WIB Live Mola Tv

6. Watford vs Everton pukul 22.00 WIB Live Mola Tv

7. West Ham United vs Brighton pukul 22.00 WIB Live Mola Tv