TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Universitas Lampung siap mengirimkan delegasinya pada kegiatan " Summer School + " bertajuk Security and Communication in the Globalized World: Creation of Spaces yang diselenggarakan di Universitas Zagreb, Kroasia, pada 8 hingga 18 Juni 2020 mendatang.

Untuk mempersiapkan hal itu Rektor Unila Prof. Karomani menggelar rapat koordinasi dengan mengundang sejumlah pihak terkait mulai dari dekan, tim badan pembangunan berkelanjutan (SDGs), serta tim pengembangan kerja sama dan layanan internasional.

Karomani saat memimpin rapat terbatas di ruang sidang senat, Kamis (23/1/2020) ini mengungkapkan, summer school diproyeksi menambah relasi dan peluang kerja sama antara Universitas Lampung dan Pemerintah Kroasia.

Keikutsertaan itu juga akan menjadikan nilai tambah bagi Unila di kancah internasional.

“Sekali mendayung dua tiga pulau terlampaui. Ini adalah ungkapan yang tepat menangkap follow up kerja sama ini. Apalagi duta besarnya adalah orang Lampung,” ungkapnya.

Karomani juga menyimpulkan, beberapa agenda yang terselenggara di Zagreb berpeluang menjadi nilai tambah akreditasi bagi program studi yang mendelegasikan utusannya.

Di kesempatan yang sama Ketua SDGs Unila Dr. Unang Mulkan menjelaskan, beberapa kerja sama antara Unila dan Zagreb adalah tindak lanjut dari penandatangan nota kesepahaman yang telah dilakukan sebelumnya.

Kesuksesan Universitas Lampung menjadi tuan rumah di acara serupa tahun lalu, menjadikan pihak Zagreb kembali mengundang Unila pada Joint Summer School tahun 2020.

Universitas Lampung Siap Hadiri “Summer School +” Universitas Zagreb (Istimewa)

Lebih teknis Unang memaparkan, agenda yang akan dilaksanakan antara lain bilateral coorporation, visiting professorship, seminar dan keynote speaker, student exchange, kegiatan lapangan di Nasional Park, dan kesempatan bagi dosen Unila memberikan pengajaran bagi mahasiswa S1 dan S2.

“Ekspektasi ke depan, Unila menargetkan kerja sama pada beberapa jurnal yang dimiliki pihak Universitas Zagreb untuk terbit di scopus,” imbuhnya. (*)