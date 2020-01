Download Lagu 2YA2YAO MP3 Super Junior, Video Klip 2YA2YAO Lagu Terbaru 2020

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Yuk simak, cara unduh atau download lagu 2YA2YAO dinyanyikan Super Junior dalam MP3 lagu terbaru 2020.

Simak juga lirik lagu 2YA2YAO dan video klip 2YA2YAO dalam artikel ini.

Super Junior baru saja dirilis melalui kanal YouTube smtown pada (28/1/2020) dan langsung menduduki Trending Topic YouTube Music Indonesia.

Lirik lagu 2YA2YAO menceritakan tentang kebebasan dan keberanian seseorang untuk hidup bahagia.

Berikut lirik lagu 2YA2YAO - Super Junior

Meori wiro deureo beui

Heogongeseo Have a swim

Nuga oneul bame juin I say

You are well come

You are well come

You are well come

Now we're the boss of the mob

Kkiji ma meot moreumyeon

Han cheol jinan Style-eun gwanshim bakk

You are well come

You are well come

You are well come

Neonjishi bwado gipi ppajeo

Beoseonaji motae neon Oh

Nun jilkkeun gama ginjanggameul nopyeo deo

Whatever, whenever

Seodulleo ollata

(Hit me)

2YA2YAO!

Nol junbidwen saram son

Jibe isseul ttaerangeun shimhan Gap chai

Showmanship neomcheo

We are, we are young

Du jjok nan haneul wiro

Gyesok eopchirakdwichirak

Ready to mix it up yeah, whoa

Hey daeum Chapter-ro ga Swipe up

Jaemiinneun geotteulman pahecheo

Jamjamhan doshi sok Pied Piper

Nae heossorie jaeneun solgitaenna bone (Oh yeah)

Adrenaline kkwak chaisseo

Iseonggwa bonneungi apdatweo

Bandae gillo eogeunna

No direction direction direction

Notchiji mara jigeum animyeon

Neukkiji motae neon Oh

Mujilseohage bin gongganeul chaeweo neoeo

Forever and ever

Let me go outside