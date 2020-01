Download Lagu All About You Taeyeon MP3, Lirik Lagu All About You dan Video Klip

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Yuk simak, cara unduh atau download lagu All About You dinyanyikan Taeyeon, dalam gudang lagu MP3 lagu Korea terbaru terpopuler 2019.

Simak juga lirik lagu All About You dan video klip All About You dalam artikel ini.

Lirik lagu All About You dari Taeyeon menceritakan tentang seseorang yang sedang mengalami jatuh cinta.

Kim Tae Yeon lebih dikenal sebagai Taeyeon, adalah penyanyi asal Korea Selatan.

Ia debut sebagai anggota dari grup penyanyi perempuan Korea Selatan, Girls Generation pada tahun 2007 setelah menjalani pelatihan selama 3 tahun.

Berikut, lirik lagu All About You - Taeyeon.

Eonjebuteoinji geudaereul bomyeon

Unmyeongirago neukkyeotdeon geolkka

Bamhaneurui byeori binnan geotcheoreom

Oraetdongan nae gyeote isseoyo, hmm

Geudaeraneun siga nan tteooreul ttaemada

Oewodugo sipeo geudael gieokal su itge

Seulpeun bami omyeon naega geudaereul jikyeojulge

Nae maeum deullyeoonayo

Itji marayo

Jinaganeun gyejeol soge nae maeumeun

Byeonhaji anneundan geol anayo

Geujeo baraboneun nunbit geu hanaro

Sesangeul da gajin geot gateunde, hmm

Geudaeraneun siga nan tteooreul ttaemada

Oewodugo sipeo geudael gieokal su itge

Seulpeun bami omyeon naega geudaereul jikyeojulge

Nae maeum deullyeoonayo

Itji marayo