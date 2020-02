Man United vs Wolves, Ujian Perdana Bagi Bruno Fernandes

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Ole Gunnar Solskjaer memastikan Bruno Fernandes pemain yang ditrasnfer nyaris mencapai harga Rp 1 triliun dari Sporting Lisbon tampil pada laga Manchester United vs Wolverhampton Wanderers.

Laga Man United vs Wolves itu termasuk dalam jadwal Liga Inggris pekan ke-25. Pertandingan Man United vs Wolves akan dihelat di Stadion Old Trafford, Sabtu (1/2/2020) atau Minggu dini hari WIB.

Manchester United akhirnya meresmikan perekrutan pemain yang sudah lama menjadi incaran, Bruno Fernandes.

Peresmian itu diumumkan Man United melalui laman resmi mereka pada Kamis (30/1/2020) malam WIB.

"Manchester United dengan senang hati mengonfirmasi penandatanganan Bruno Fernandes dari Sporting Clube de Portugal," demikian pernyataan resmi Man United.

Dilansir dari Transfermarkt, Bruno Fernandes ditebus Man United senilai 55 juta euro (sekitar Rp 828 miliar) dengan durasi kontrak selama lima setengah tahun.

Gelandang asal Portugal itu akan memakai jersey nomor 18 dan bisa melakoni debutnya saat Man United menjamu Wolves akhir pekan ini.

"Dia fit untuk bermain dan dia akan terlibat," kata manajer Man United, Ole Gunnar Solskjaer, seperti dilansir dari Daily Star, Jumat (31/1/2020).

"Dia sudah pasti masuk skuad dan akan berlatih hari ini juga," Solskjaer menambahkan. Solskjaer menilai perekrutan Fernandes adalah sebuah langkah brilian yang dilakukan oleh klub. Fernandes bisa menjadi pemain kunci di tegah masa sulit yang sedang melanda Man United.

"Kami mengikutinya selama bertahun-tahun. Melihat dia tumbuh dewasa dan penampilannya semakin matang," ujar Solskjaer.

"Dia adalah kapten yang fantastis untuk Sporting Lisbon dan dia akan datang ke sini menjadi pemimpin yang hebat," tutur manajer asal Norwegia itu.

Sesuai jadwal, laga Man United vs Wolves akan dihelat di Stadion Old Trafford, Sabtu (1/2/2020) atau Minggu pukul 00.30 dini hari WIB. (Artikel ini telah tayang di Kompas.com)