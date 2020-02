Download Lagu MP3 Alan Walker feat Sabrina Carpenter On My Way versi Remix, Video Youtube Populer

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Yuk simak, cara unduh atau download lagu MP3 Alan Walker feat Sabrina Carpenter berjudul On My Way versi remix dalam MP3 Gudang Lagu remix Tahun 2020.

Termasuk lihat juga lirik lagu dan Video Klip On My Way.

Alan Walker merupakan DJ berkebangsaan Norwegia-Inggris, sekaligus juga seorang produser rekaman.

Ia terkenal dengan single berjudul "Faded", dengan menerima sertifikasi platinum lebih dari 10 negara yang berbeda.

Alan Walker juga membuat beberapa single yang selalu hits dan memperoleh banyak pendengar melalui Spotify maupun YouTube.

Berikut lirik lagu On My Way.

I'm sorry but

Don't wanna talk, I need a moment before I go

It's nothing personal

I draw the blinds

They don't need to see me cry

'Cause even if they understand

They don't understand



So then when I'm finished

I'm all 'bout my business and ready to save the world

I'm taking my misery

Make it my bitch; can't be everyone's favorite girl



So take aim and fire away

I've never been so wide awake

No, nobody but me can keep me safe

And I'm on my way

The blood moon is on the rise

The fire burning in my eyes

No, nobody but me can keep me safe

And I'm on my way



Lo siento mucho (Farru), pero me voy (Eh)

Porque a tu lado me di cuenta que nada soy (Eh-ey)

Y me cansé de luchar y de guerrear en vano

De estar en la línea de fuego y de meter la mano

Acepto mis errore', también soy humano

Y tú no ve' que lo hago porque te amo (Pum-pum-pum-pum)