Harga Rampai Tembus Rp 25 Ribu per Kg di Pasar Talang Padang Tanggamus

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, TALANG PADANG - Harga rampai dan bawang putih melonjak tinggi di Pasar Talang Padang, Tanggamus.

Menurut Panut, pedagang sayur di pasar tersebut, saat ini harga rampai Rp 25.000, naik dari sebelumnya Rp 20.000 per kg. Harga bawang putih jadi Rp 45.000 dari sebelumnya Rp 40.000 per kg.

"Rampai sama bawang putih tinggi sekali, sekarang ini tidak ada barangnya. Kalau rampai belum panen jadi tidak ada barangnya. Kalau bawang putih memang dari luar," kata Panut.

Ia mengaku, untuk rampai baru kali ini harganya tinggi, biasanya selalu di bawah Rp 10.000 per kg. Sedangkan bawang putih memang biasa tinggi karena termasuk barang impor atau didatangkan dari Pulau Jawa.

Selain dua komoditas itu harga yang naik dalam pekan ini hanya bayam, kangkung, daun singkong yang masing-masing jadi Rp 2.000 dari sebelumnya Rp 1.000 per ikat. Lalu seledri jadi Rp 28.000 dari sebelumnya Rp 25.000 per kg.

Sedangkan sayuran lain yang bertahan seperti tomat Rp 12.000 per kg, wortel Rp 10.000 per kg, kentang Rp 12.000 per kg, kacang panjang Rp 5.000 per ikat, sawi Rp 5.000 per kg, tauge Rp 12.000 per kg, kelapa Rp 6.000 per kg.

Kemudian harga sayuran yang turun yakni cabai merah jadi Rp 35.000 dari Rp 40.000 per kg, cabai rawit Rp 25.000 dari Rp 30.000 per kg, bawang merah Rp 25.000 dari Rp 30.000 per kg.

Lalu timun jadi Rp 5.000 dari Rp 6.000 per kg, buncis Rp 8.000 dari Rp 10.000 per kg, kol Rp 5.000 dari Rp 7.000 per kg, terong Rp 4.000 dari Rp 6.000 per kg, pare Rp 4.000 dari Rp 5.000 per kg, labu Rp 4.000 dari Rp 5.000 per kg, luncang Rp 15.000 dari Rp 18.000 per kg.

Untuk bahan pokok non sayuran harga yang naik hanya minyak goreng curah jadi Rp 13.000 dari Rp 11.000 per kg.

Selebihnya bertahan seperti beras antara Rp 10.000-Rp 13.000 per kg, telur ayam ras Rp 23.000 per kg, gula pasir Rp 14.000 per kg, gula merah Rp 14.000 per kg, tepung trigu Rp 7.000 per kg, tepung aci Rp 10.000 per kg, mentega minimal Rp 5.000 per sachet. (tri yulianto)