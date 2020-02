Sambel Terasi Lirik Lagu dan Chord Gitar, Download Video YouTube Happy Asmara 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Download Sambel Terasi MP3 dj remix dangdut koplo. Lagu Sambel Terasi lirik lagunya menceritakan ungkapan cinta untuk kekasihnya.

Di artikel ini tersedia link download MP3 dan video YouTube lagu-lagu Happy Asmara seperti Sambel Terasi, Tak Ikhlasno, Lintang Ati, Balik Kanan Wae.

Cara download video dan audio di YouTube juga tersedia di sini.

Berikut Tribunlampung.co.id sajikan Sambel Terasi MP3 kunci dan chord gitar yang dinyanyikan Happy Asmara.

----> (Intro) <-----

Am Dm G C Dm E Am

Am G

Tresnomu sederhana

F E

Nggarai ku s'makin cinta

Am G

Ibarat sambel trasi

F E

Ra mbejaji tapi nagihi..

Am G

Tresnomu sederhana

F E

Nggarai ku s'makin cinta

Am G

Ibarat sambel trasi

F E

Ra mbejaji tapi nagihi..

(Chorus)

Am

Tresnoku moh ilang

Dm

Cukup neng kowe sayang

G

Ojo neng ngendi ngendi

C

Bakale kita rabi

Dm

Mantebno atimu..

E Am

Selalu sayang kamu oh bebebku..

Am

Uwes tak syarati

Dm

Nggawe kalung ati

G C

Minongko bukti tresnoku iki

Dm

Ku parkir cintamu

E Am

Di dalam hatiku hanya namamu..

(Int.) Am Dm G C Dm E Am

Am G

Tresnomu sederhana

F E

Nggarai ku s'makin cinta

Am G

Ibarat sambel trasi

F E

Ra mbejaji tapi nagihi..

(Chorus)

Am

Tresnoku moh ilang

Dm

Cukup neng kowe sayang

G

Ojo neng ngendi ngendi

C

Bakale kita rabi

Dm

Mantebno atimu..

E Am

Selalu sayang kamu oh bebebku..

Am

Uwes tak syarati

Dm

Nggawe kalung ati

G C

Minongko bukti tresnoku iki

Dm

Ku parkir cintamu

E Am

Di dalam hatiku hanya namamu..

Am

Tresnoku moh ilang

Dm

Cukup neng kowe sayang

G

Ojo neng ngendi ngendi

C

Bakale kita rabi

Dm

Mantebno atimu..

E Am

Selalu sayang kamu oh bebebku..

Am

Uwes tak syarati

Dm

Nggawe kalung ati

G C

Minongko bukti tresnoku iki

Dm

Ku parkir cintamu

E Am

Di dalam hatiku hanya namamu..

Dm

Ku parkir cintamu

E Am

Di dalam hatiku hanya namamu..

(Outro) Am Dm G C Dm E Am

Am Dm G C Dm E Am

Download video dan audia Happy Asmara gunakan cara di bawah ini :

Youtube Musik ini juga dapat dinikmati secara gratis dan YouTube Music layanan premium dengan beberapa keuntungan.

Keunggulan yang diberikan dari Yutube Music Premium berupa Download, putar musik bebeas iklan, dan bisa disetel di background

Bagaimana cara mendownload lagu di Aplikasi Youtube Music

1. Terlebih dulu unduh aplikasi Youtube Musik di Google Playstore/IOS

- UNDUH DI SINI

2. Setelah unduh, buka aplikasi YouTube Music di smartphone atau tablet.

3. Setelah itu, login atau mendaftar menggunakan akun Google, kemudian klik foto profil di pojok kanan atas di halaman utama aplikasi.

4. Di bagian bawah terdapat pilihan Get Music Premium warna merah.

Untuk periode pengenalan, Google menawarkan 3 bulan gratis akses YouTube Music Premium.

Namun, Anda mesti tetap memasukkan detail informasi kartu kredit atau debit yang ingin digunakan.

Jika tidak memiliki kartu kredit atau debit, YouTube Music menyediakan metode pembayaran lain melalui potong pulsa operator seluler.

Di Indonesia, Google mematok harga berlangganan YouTube Music Premium sebesar Rp 49.000 per bulan.

Lantas, bagaimana cara mendownloadnya

- Pilih lagu sesuai selera lalu putar.

- Tab tanda titik tiga pada tampilan musik

- Pilih 'Download'

- Pilih kualitas download dan audio yang diinginkan.