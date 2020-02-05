Download Lagu It's You MP3 Ali Gatie, Video Gudang Lagu Terpopuler
Download Lagu MP3 Ali Gatie Berjudul It's You, Lirik dan Video Gudang Lagu Terpopuler 2019
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Cara unduh atau download lagu Ali Gatie berjudul It's You. Lagu Its You dalam MP3 gudang lagu terpopuler 2019.
Lagu It's You adalah salah satu hits yang dipopulerkan Ali Gatie.
Berikut lirik lagu Its You dari Ali Gatie:
It's you it's always you
If I'm ever gonna fall in love I know it's gon' be you
It's you it's always you
Met a lot of people but nobody feels like you
So please don't break my heart don't tear me apart
I know how it starts trust me I've been broken before
Don't break me again I am delicate
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Editor: wakos reza gautama
Sumber: Tribun Lampung