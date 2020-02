Download Film The Meg Subtitle Bahasa Indonesia (Sub Indo), Video Jason Statham

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Buat para penggemar serial film horor, berikut cara unduh atau download film The Meg, sekaligus terjemahan atau subtitle bahasa Indonesia (sub Indo), dalam download film terpopuler 2020.

Termasuk, cara nonton online atau streaming The Meg di ponsel atau smartphone.

Bagaimana sinopsis The Meg?

Film The Meg adalah serial film horor dan aksi petualangan Amerika Serikat tahun 2018, yang garap sutradar Jon Turteltaub dan sekenario dibuat oleh Dean Georgaris, Jon Hoeber, serta Erich Hoeber.

Pembuatan film The Meg diadaptasi didasarkan pada buku tahun 1997, Meg: A Novel of Deep Terror, karya Steve Alten.

Film The Meg menampilkan para bintang kenamaan seperti Jason Statham, Li Bingbing, Rainn Wilson, Ruby Rose, Winston Chao, dan Cliff Curtis.

Film The Meg dirilis pertama kali secara serentak di dua negara yakni Cina dan Amerika Serkita pada 10 Agustus 2018 dan mampu meraih pendapatan kotor sebesar $530.2 juta dari total anggaran $130–178 juta.

Berikut sinopsis The Meg.

Film The Meg menceritakan tentang Jonas Taylor (Jason Statham), yang merupakan seorang mantan anggota pasukan khusus Amerika Serikat.

Taylor memiliki pengalaman mengerikan ketika berada di laut.