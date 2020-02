Manchester City Siap Ambil Untung dari Perseteruan Messi dengan Direktur Olahraga Barcelona 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Perseteruan Lionel Messi dengan direktur olahraga Barcelona, Eric Abidal, telah menjadi perbincangan hangat di kalangan pengamat sepak bola.

Lionel Messi berselisih dengan Eric Abidal, atas ungkapan eks pemain Barca itu yang menyatakan bahwa para pemain memaksa untuk pemecatan pelatih Ernesto Valverde.

Abidal mengklaim para pemain tidak melakukan semua apa yang mereka bisa ketika bermain di bawah asuhan Valverde.

Hal tersebut memancing bintang Argentina untuk berkomentar dan merespons dengan ledekan di media sosial Instagram miliknya.

"Sejujurnya saya tidak suka melakukan hal seperti ini tetapi saya pikir setiap orang harus bertanggung jawab atas pekerjaan mereka dan bertanggung jawab atas keputusan mereka," tulis Messi.

"Para pemain melakukan apa yang terjadi di lapangan, kami juga yang pertama kali mengakui ketika kami tidak bermain bagus," ungkapnya.



Lionel Messi hits out at Barcelona's Sporting Director and former team-mate Eric Abidal



Pertengkaran antara keduanya juga membuat kabar akan hengkangnya La Pulga telah meningkat secara signifikan.

Juara bertahan Liga Inggris, Machester City, yakin mereka akan menjadi pilihan utama Lionel Messi, jika dirinya hengkang dari Barcelona.

Dilansir BolaSport.com dari ESPN, Manchester City sedang memantau perselisihan antara Messi dengan Abidal dan mereka yakin akan menjadi kandidat utama jika bintang Argentina itu memutuskan untuk meninggalkan Camp Nou.