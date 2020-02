Beri Ucapan Ultah Buat Cristiano Ronaldo, Penghina Khabib Nurmagomedov Malah Panen Cemoohan

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Momen tak menyenangkan dialami penghina Khabib Nurmagomedov, Dillon Danis di perayaan ulang tahun megabintang Juventus, Cristiano Ronaldo.

Dillon Danis dicemooh banyak warganet di perayaan ulang tahun Cristiano Ronaldo, karena menghina Khabib Nurmagomedov.

Dillon Danis awalanya bermaksud memberikan ucapan ulang tahun ke-35 untuk Cristiano Ronaldo, akan tetapi dirinya malah mendapatkan banyak cemooh dari para warganet.

Hal itu tampak dalam salah satu unggahan pada akun Instagram pribadi mantan pemain Real Madrid tersebut.

"It's time to celebrate my birthday," tulis Cristiano Ronaldo.

"Thanks my love for this amazing surprise," imbuhnya.

Melalui akun Instagram pribadi pula, Dillon Danis turut mengucapkan selamat ulang tahun untuk Cristiano Ronaldo.

Menariknya, dalam ucapan tersebut Dillon menyematkan kata 'Saudara' dalam menyebut sosok penyerang andalan Juventus itu.

"Happy birthday brother, enjoy," tulis Dillon Danis.

Tak disangka, sebutan saudara itu berbuntut Dillon banyak mendapat hujatan dan cemooh dari para warganet.