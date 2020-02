Ilustrasi. Download Film It Chapter Two Subtitle Bahasa Indonesia (Sub Indo), Video Pennywise

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Buat para penggemar film horor luar negeri, berikut cara unduh atau download film It Chapter Two, sekaligus terjemahan atau subtitle bahasa Indonesia (sub Indo), dalam download film horor terpopuler 2020.

Termasuk, cara nonton online lewat streaming It Chapter Two di ponsel atau smartphone.

Bagaimana sinopsis It Chapter Two?

Film It Chapter Two adalah film horor supernatural Amerika Serikat dan sekaligus menjadi sekuel lanjutan dari film It tahun 2017.

Kedua film tersebut dibuat berdasarkan novel berjudul “It” tahun 1986, hasil karangan Stephen King.

Film It Chapter Two disutradarai Andy Muschietti dan ditulis oleh Gary Dauberman.

Film berdurasi 169 Menit itu menampilkan sejumlah bintang, sebut saja seperti James McAvoy, Jessica Chastain, Jay Ryan, Bill Hader, Isaiah Mustafa, James Ransone, Andy Bean, Jess Weixler, Teach Grant dan lain-lainnya.

Film It Chapter Two tayang perdana di Regency Village Theatre di Los Angeles, pada 26 Agustus 2019 dan dirilis secara teatrikal di Amerika Serikat oleh Warner Bros Pictures pada 6 September 2019, dalam bentuk 2D dan IMAX.

Film It Chapter Two terbilang cukup sukses dan berhasil menuai sejumlah pujian, kendati demikian kritik pun turut tetap menghampiri.

Berikut sinopsis It Chapter Two.