Download Film The Curse of La Llorona Subtitle Bahasa Indonesia (Sub Indo), Video Linda Cardellini

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Buat para penggemar film horor luar negeri, berikut cara unduh atau download film The Curse of La Llorona, sekaligus terjemahan atau subtitle bahasa Indonesia (sub Indo), dalam download film horor terpopuler 2020.

Termasuk, cara nonton online lewat streaming The Curse of La Llorona di ponsel atau smartphone.

Bagaimana sinopsis The Curse of La Llorona?

Film The Curse of La Llorona adalah film horor Amerika tahun 2019, yang disutradarai Michael Chaves dan diproduser oleh James Wan, Gary Dauberman serta Emile Gladstone.

Film The Curse of La Llorona tayang pertama kali di Indonesia pada 17 April 2019, diketahui sekuel ini diangkat berdasarkan kisah legenda yang terjadi di Meksiko.

Film berdurasi 93 menit tersebut terbilang cukup sukses dan berhasil memperoleh pendapatan sebesar 122,1 juta USD, dari total nilai anggaran 9 juta USD.

Film The Curse of La Llorona ditulis oleh Mikki Daughtry dan Tobias Iaconis.

Serta mengusung beberapa bintang kenamaan Hollywood seperti Linda Cardellini, Raymond Cruz, Patricia Velasquez, Marisol Ramirez, Sean Patrick Thomas, Jaynee-lynne Kinchen dan Roman Christou.

Berikut sinopsis The Curse of La Llorona.

The Curse of La Llorona terjadi di Los Angeles sekitar tahun 1970-an.