Promo Diskon hingga Rp 15 Juta Pembelian Toyota Rush

All New Toyota Rush

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Sejumlah diskon menarik diberikan dealer Toyota mendongkrak penjualan dan menghabiskan stok.

Seperti dilakukan dealer Toyota di Kebon Jeruk, Jakarta Barat menawarkan diskon hingga belasan juta untuk All New Rush.

Diskon ini berlaku untuk semua sistem pembayaran secara cash maupun kredit.

"Untuk Toyota All New Rush di Febuari 2020 NIK 2019 diskonnya Rp 15 juta tipe G A/T ," ujar Cece, Sales Dealer Toyota, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, kepada GridOto.com, Kamis (7/2).

Adapun Toyota All New Rush NIK 2020 dapat diskon Rp 7 Juta untuk semua varian.

• Harga Mobil Bekas Innova Diesel, Mulai Rp 80 Juta

• Harga Mobil Bekas Mitsubishi Lancer, Outlander hingga Mirage

• Harga Mobil Bekas Toyota Innova Diesel 2020, Mulai Rp 80 Juta

Dengan diskon Rp 15 juta, maka harganya menjadi Rp 246.650.000 juta On The Road DKI Jakarta.

Namun potongan harga ini tidak mengikat ya, tergantung kebijakan dealer di masing-masing wilayah.

Daripada penasaran, berikut daftar harga Toyota All New Rush Febuari 2020 yang berhasil GridOto.com himpun OTR DKI Jakarta.

Toyota All New Rush

Tipe Harga Rush 1.5 G M/T Rp 251.650.000 Rush G A/T Rp 261.650.000 Rush S A/T Rp 263.050.000 Rush S M/T Rp 273.050.000

Artikel ini sudah tayang di gridoto.com