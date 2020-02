Priska Paramita Lagi Sibuk, Intip Foto-foto Istri Cantik Bupati Gowa 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Priska Paramita, istri Bupati Gowa Adnan Purichta Ichsan, tampak sibuk di Minggu 8 Februari 2020.

Lewat akun Instagramnya, Minggu wanita cantik itu menyatakan hari itu banyak sekali dapat undangan pernikahan.

Priska Paramita menyebut dirinya dapat 8 undangan pernikahan, namun baru bisa menghadiri 4 undangan.

"Wedding fiesta together with Kheila and ayah @adnanpurichtaichsan

Pada hari ini, 8 Februari 2020 banyakk sekali undangan kawinan. Alhamdulillah kami masih dapat berkesempatan menghadiri 4 acara resepsi pernikahan dari 8 undangan yang diterima," tulis Priska Paramita melengkapi foto dirinya bersama suami dan putrinya.

Tak lupa, Priska Paramita mendoakan kepada para pasangan pengantin yang mengundangnya.

"Doa kami, semoga senantiasa diberikan kemudahan dalam mengarungi biduk rumah tangga, diberikan limpahan rasa cinta dan kasih sayang dalam rumah tangganya, diberikan ketabahan dan kesabaran dalam mereka menjalankan bahtera rumah tangganya, semoga senantiasa berada dalam tatanan hidup yang penuh barokah dan harmonis, rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, serta bahagia fiddun-ya wal akhirah. Amiiiin," tulisnya.

Nama Priska Paramita mulai dikenal publik setelah dirinya mengikuti ajang pencarian bakat bernyanyi.

Meski tak keluar sebagai juara, namanya sempat tenar berkat suara merdu, wajah cantik serta kemurahan senyumnya.

Namun sayang, tereliminasi dalam babak 8 besar Indonesian Idol 2007 lalu benar-benar menghentikan langkahnya di dunia hiburan.

Priska Paramita sendiri dulunya merupakan kontestan berasal dari Makassar yang harus tereliminasi pada babak delapan besar.