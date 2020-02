Reaksi Agnez Mo saat Ditanya Kapan Kawin oleh Najwa Shihab

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Bicara prestasi, jangan tanyakan lagi pada Agnez Mo.

Meskipun sempat dicecar terkait cita-citanya untuk go international, Agnez bisa membuktikan dia bisa melakukannya.

Tak jauh berbeda jika membahas soal asmara, Agnez selalu mampu membungkam pertanyaan tersebut dengan segudang prestasi yang dicapainya.

Di depan Najwa Shihab, Agnez mengutarakan pemikirannya terkait hal ini, seperti dikutip Kompas.com,dari kanal YouTube Najwa, Minggu (9/2/2020).

"Aku sering ngomongin ke my staff, kadang ada tuntutan keluarga, 'sudah umur segini, stop doing whatever you're doing, supaya bisa fokus ke cowok. For me, it's like I don't get it, like...(bagiku, aku seperti tidak paham, seperti...)," kata Agnez.

• Agnez Mo Jawab Penampilannya yang Tak Pernah Feminim

• Dituding Operasi Plastik, Rossa Buka Suara, Agnez Mo Ikut Berkomentar

• Pesan Menyentuh Marshanda untuk Anak Karen Pooroe yang Meninggal Dunia

• Hotman Paris Cemburu Sebut Akan Senggol Mobil Lelaki di Video Clip Bella Nova, dengan Lamborghini

Penjelasan Agnez lantas terhenti ketika Najwa bertanya satu hal ini.

"Kamu masih suka ditanyain itu (kapan kawin?) enggak?" tanya Najwa.

Agnez menjawab bahwa dia bersyukur memiliki keluarga yang berpikiran maju, yang lebih mementingkan perkembangan karakternya.

"They focus on my character, karakter Agnez gimana, bukan karakter si cowok yang Agnez mau married-in gimana," kata Agnez.

Meski begitu Agnez tak memungkiri, tetap ada saja pertanyaan seperti itu yang ditujukan padanya.