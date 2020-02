Lirik Lagu Seandainya Ayumi Ara OST Sinetron Samudra Cinta

Dulu pernah ada cerita

Antara kamu dan aku

Hangatnya senyummu memeluk diriku

Mewarnai indah duniaku

Namun kini tak ada lagi

Cintamu sentuh jiwaku

Semua telah berubah tinggallah cerita

Yang takkan usang ditelan masa

Seandainya semua cinta didunia aku punya

Tak mampu Kembalikan cinta kita

Karna kini dirimu telah tiada oooo

Mungkin hanya sedikit rasa yang kini tersisa

Tak mungkin menyembuhkan luka jiwa

Karna dirimu pergi selamanya

Dulu pernah ada cerita

Antara kamu dan aku

Hangatnya senyummu memeluk diriku

Mewarnai indah duniaku

Seandainya semua cinta didunia aku… punya

Tak mampu kembalikan cinta kita

Karna kini dirimu telah tiada

Mungkin hanya sedikit rasa yang kini tersisa

Tak mungkin menyembuhkan luka jiwa

Karna dirimu pergi... dirimu pergi.. selamanya

Karna dirimu telah tiada…selamanya..

chord kunci gitar Seandainya Ayumi Ara OST Sinetron Samudra Cinta

Intro : F G Em Am Dm G..

hu uuu.. hu uu..

C F

dulu pernah ada cerita

Am F

antara kamu dan aku

-Em Dm

hangatnya senyummu

Am

memeluk diriku

Dm

mewarnai indah

G

duniaku..

C F -G

namun kini tak ada lagi

Am F

cintamu sentuh jiwaku

-Em Dm

semua tlah berubah

Am

tinggalah cerita

Dm

yang takkan usai

G -F

di telan masa..

Reff :

G F

seandainya..

G Em

semua cinta di dunia, aku punya

Am -Bm -C Dm

tak mampu kembalikan cinta kita

G C C7

karena kini dirimu tlah tiada houwoo..

F

mungkin hanya..

G Em

sedikit rasa yang kini tersisa

Am -Bm -C Dm

tak mungkin menyembuhkan luka jiwa

G

karena dirimu pergi selamanya..

Int. F..

A# D#

dulu pernah ada cerita

Gm F D#

antara kamu dan aku

-Dm Cm

hangatnya senyummu

Gm

memeluk diriku

Cm

mewarnai indah

F

duniaku huu.

Reff :

G F

seandainya.. (seandainya)

G Em

semua cinta di dunia aku punya

Am -Bm -C Dm

tak mampu kembalikan cinta kita

G C C7

karena kini dirimu tlah tiada..

F

mungkin hanya..

G Em

sedikit rasa yang kini tersisa

Am -Bm -C Dm

tak mungkin menyembuhkan luka jiwa

G

karena dirimu pergi..

G F

dirimu pergi.. selamanya..

F -Em Dm

(selamanya cinta di dunia)

-Dm -Em F

(tak mampu kembalikan cinta kita)

G

karena kini dirimu tlah tiada..

C

selamanya..

