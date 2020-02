Download Lagu MP3 BIRTHDAY Anne-Marie, Lirik dan Video Klip BIRTHDAY Lagu Terbaru 2020

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - yuk simak, cara unduh atau download lagu BIRTHDAY dinyanyikan Anne-Marie dalam MP3 lagu terbaru 2020.

Simak juga lirik lagu BIRTHDAY dan video klip BIRTHDAY dalam artikel ini.

Penyanyi Anne-Marie baru saja merilis single terbarunya berjudul BIRTHDAY pada 7 Februari 2020.

Di hari yang sama, Anne-Marie juga merilis music video untuk BIRTHDAY.

Music video itu menampilkan Anne-Marie yang merayakan ulang tahun seperti seorang putri kerajaan.

Sebelumnya, Anne-Marie sukses merilis lagu '2002' yang populer di kalangan para pecinta musik.

Berikut lirik lagu BIRTHDAY - Anne Marie

I'm another year older

I won't cry about you anymore

Told my friends to come over

To dye my hair, mmh

It's not even the weekend

And I'm wearin' that dress I can't afford

Givin' life a new meanin'

Without you there

Do some stupid shit, maybe get a tattoo

Whatever I can do to get my mind off you

It's my birthday

I'ma do what I like

I'ma eat what I like

I'ma kiss who I like

It's my birthday

I'ma do what I like

I'ma wear what I like

I'ma party tonight

Goddamn, it's my birthday

Everybody love me

Yeah, yeah, yeah, look at me, gimme money

Damn, it's my birthday

Everybody love me

Nah, I ain't thinkin' 'bout you

It's my birthday