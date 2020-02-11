Download Lagu MP3 BIRTHDAY Anne-Marie, Lirik dan Video Klip BIRTHDAY Lagu Terbaru 2020
cara unduh atau download lagu BIRTHDAY dinyanyikan Anne-Marie, simak lirik lagu BIRTHDAY dan video klip BIRTHDAY
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - yuk simak, cara unduh atau download lagu BIRTHDAY dinyanyikan Anne-Marie dalam MP3 lagu terbaru 2020.
Simak juga lirik lagu BIRTHDAY dan video klip BIRTHDAY dalam artikel ini.
Penyanyi Anne-Marie baru saja merilis single terbarunya berjudul BIRTHDAY pada 7 Februari 2020.
Di hari yang sama, Anne-Marie juga merilis music video untuk BIRTHDAY.
Music video itu menampilkan Anne-Marie yang merayakan ulang tahun seperti seorang putri kerajaan.
Sebelumnya, Anne-Marie sukses merilis lagu '2002' yang populer di kalangan para pecinta musik.
Berikut lirik lagu BIRTHDAY - Anne Marie
I'm another year older
I won't cry about you anymore
Told my friends to come over
To dye my hair, mmh
It's not even the weekend
And I'm wearin' that dress I can't afford
Givin' life a new meanin'
Without you there
Do some stupid shit, maybe get a tattoo
Whatever I can do to get my mind off you
It's my birthday
I'ma do what I like
I'ma eat what I like
I'ma kiss who I like
It's my birthday
I'ma do what I like
I'ma wear what I like
I'ma party tonight
Goddamn, it's my birthday
Everybody love me
Yeah, yeah, yeah, look at me, gimme money
Damn, it's my birthday
Everybody love me
Nah, I ain't thinkin' 'bout you
It's my birthday
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