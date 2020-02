Lirik Lagu Kesayanganku dan Chord Kunci Gitar Al Ghazali feat Chelsea Shania OST Samudra Cinta

Kesayanganku chord kunci gitar dan lirik lagu

Lirik Lagu Kesayanganku Al Ghazali feat Chelsea Shania OST Samudra Cinta

Intro : C G Am Em

F C Am G

C G

Dengarlah cinta

Am Em

hatiku remuk redam

F C

Jika tak ada kamu

Am G

Menemani aku..

C G

Dengarlah cinta

Am Em

ku memanggil namamu

F C

Disetiap malamku

Am G

Ku memikirkan kamu..

#)

Am F

Aku sepi sepi sepi sepi

G C

Jika tak ada kamu

Am F

Aku mati mati mati mati

E Am

Jika engkau pergi..

Reff :

Am F

Dengarlah kesayanganku

G C

Jangan tinggalkan aku

F G C E

Tak mampu.. jika ku tanpamu uuhu..

Am F

Dengarlah kesayanganku

G C

Hidup matiku untukmu

F Dm G

Kumohon pertahankan aku

C G

Dengarlah cinta

Am Em

Hatiku remuk redam

F C

Jika tak ada kamu

Am G

Menemani aku..

Am Em

Ku memanggil namamu

F C

Di setiap malamku

Am G

Ku memikirkan kamu..

Musik : Am F G C -G

F..G..

Am F

Aku sepi sepi sepi sepi

G C

Jika tak ada kamu

Am F

Aku mati mati mati mati

E Am

Jika engkau pergi..

Reff :

Am F

Dengarlah kesayanganku

G C

Jangan tinggalkan aku

F G C E

Tak mampu.. jika ku tanpamu hi woo..

Am F

Dengarlah kesayanganku

G C

Hidup matiku untukmu

F Dm G

Ku mohon.. pertahankan aku..

Am F

Dengarlah kesayanganku

G C

Jangan tinggalkan aku

F G C E

Tak mampu.. jika ku tanpamu hu woo..

Am F

Dengarlah kesayanganku

G C

Hidup matiku untukmu

F Dm G

Ku mohon.. pertahankan aku..

Am F

Dengarlah kesayanganku

G C

Hidup matiku untukmu..