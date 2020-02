Chord Gitar Istri Setia Nella Kharisma, Video Klip YouTube Lagu Dangdut Koplo

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Berikut, kunci gitar atau chord gitar Istri Setia yang dinyanyikan Nella Kharisma.

Simak juga, lirik lagu dan Video Klip YouTube Istri Setia.

Berikut, lirik lagu dan chord gitar Istri Setia.

Intro : Am E Am E Am

Am

kasihku paling cakep paling ganteng

G Am

apa yang kau cari lagi

Dm F

cinta setia dariku

E

belum cukupkah buatmu..

Am

setia ku menanti abang pulang

G Am

wajahmu kusut dan kusam