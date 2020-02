Chord Gitar Kelingan Mantan Nella Kharisma, Video Klip YouTube Lagu Dangdut Koplo

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Berikut, kunci gitar atau chord gitar Kelingan Mantan yang dinyanyikan Nella Kharisma.

Simak juga, lirik lagu dan Video Klip YouTube Kelingan Mantan.

Berikut, lirik lagu dan chord gitar Kelingan Mantan.

INTRO: C G Am Em F G C G Am Dm G C

Reff:



C G

Mas kowe mbiyen janji karo aku

Am

Nglakoni tresno suci

Em

kanti ikhlas tekan mati

F G

Ning nyatane ngapusi..

C G Am

cidro ati iki..