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Chord Gitar Ngomong Apik Apik Syahiba Saufa, Video Klip YouTube Lagu DJ Remix
Ini kunci gitar atau chord gitar Ngomong Apik Apik versi DJ remix dinyanyikan Syahiba Saufa, lirik lagu dan Video Klip YouTube Ngomong Apik Apik.
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Berikut, kunci gitar atau chord gitar Ngomong Apik Apik versi DJ remix yang dinyanyikan Syahiba Saufa.
Simak juga, lirik lagu dan Video Klip YouTube Ngomong Apik Apik versi DJ remix.
Berikut, lirik lagu dan chord gitar Ngomong Apik Apik.
[Intro]
Am Dm E Am
F E
[Verse 1]
Am G
paran baen hang di jaluk
F Am
yo wes isun turuti
Am G
akeh hang riko karep
F Am
yo wes isun lakoni
Dm F
sak mendi seh gedine dunyo
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Editor: Ridwan Hardiansyah
Sumber: Tribun Lampung