Chord Gitar

Chord Gitar Ngomong Apik Apik Syahiba Saufa, Video Klip YouTube Lagu DJ Remix

Ini kunci gitar atau chord gitar Ngomong Apik Apik versi DJ remix dinyanyikan Syahiba Saufa, lirik lagu dan Video Klip YouTube Ngomong Apik Apik.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Berikut, kunci gitar atau chord gitar Ngomong Apik Apik versi DJ remix yang dinyanyikan Syahiba Saufa.

Simak juga, lirik lagu dan Video Klip YouTube Ngomong Apik Apik versi DJ remix.

Berikut, lirik lagu dan chord gitar Ngomong Apik Apik.

[Intro]
Am Dm E Am
F E

[Verse 1]

Am                   G
paran baen hang di jaluk

F                  Am
yo wes isun turuti

Am                  G
akeh hang riko karep

F                 Am
yo wes isun lakoni

Dm                 F
sak mendi seh gedine dunyo

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Tags
kunci gitar
chord gitar
Ngomong Apik Apik
Syahiba Saufa
Video Klip
YouTube
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Editor: Ridwan Hardiansyah
Sumber: Tribun Lampung
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